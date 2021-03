Centomila euro di scarpe in vendita a prezzi stracciati, lo scherzo a Ghemon

Pochi giorni prima della partecipazione come concorrente al festival di Sanremo 2021, Ghemon è stato vittima di uno scherzo architettato da "Le Iene", con la complicità della sua fidanzata Giulia.

Come mostrato dalla trasmissione, durante la puntata di martedì 9 marzo, il cantante vanta una preziosissima collezione di sneaker dal valore inestimabile e alla quale tiene davvero tantissimo.

Quando scopre che alcune di queste sono state messe in vendita dalla sua compagna per pochi euro, Ghemon è talmente confuso e incredulo da non riuscire più nemmeno a parlare e da ipotizzare una rottura definitiva con Giulia, cercando sempre di mantenere la calma per non mettere a repentaglio la sua carriera professionale.