"Festival" 1987, tutti gli scherzi di Zuzzurro e Gaspare a Pippo Baudo

Pippo Baudo vittima degli scherzi di Zuzzurro e Gaspare. Mentre volge al termine il primo Festival di Sanremo della storia andato in scena in piena pandemia, rivediamo uno dei più esperti conduttori della kermesse canora sul palco di un altro "Festival", il varietà andato in onda su Canale 5 tra il settembre 1987 e l'inizio del 1988.

Qui Baudo è complice e vittima delle gag del duo comico formato dagli attori Nino Formicola e Andrea Brambilla: il conduttore siciliano si ritrova così a fare l'acrobata, a terra a quattro zampe, con un bigné in testa o a imitare un vulcano.