Quando Bon Jovi si esibì al Festivalbar con "Midnight in Chelsea"

Con un timbro vocale che lo ha sempre contraddistinto e il suo stile dalla vera anima rock, Jon Bon Jovi è entrato nella storia della musica grazia a una serie di incredibili successi senza tempo. Da "Livin' on a Prayer" a "It's My Life", solo per citarne alcuni, Bon Jovi ha partorito insieme alla sua band pietre miliari conosciute e cantate in ogni angolo del mondo. L'artista statunitense oggi festeggia il suo 59esimo compleanno e per l'occasione abbiamo voluto omaggiarlo con una delle sue esibizioni italiane al "Festivalbar".

Nel 1997pubblicò il suo secondo album da solista "Destination Anywhere", contenente anche la mitica "Midnight in Chelsea". Proprio quest'ultima canzone venne presentata durante la trasmissione canora con un'esibizione da brividi che mandò in estasi il pubblico.