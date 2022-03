Cecilia Rodriguez sparisce dai social per 24 ore... ma c'è lo zampino de "Le Iene"

In molti si sono chiesti che fine avesse fatto il suo profilo e se, nella decisione di cancellarsi dai social, c'entrasse in qualche modo il rapporto con il fidanzato Ignazio Moser . Nessuna spiegazione fino alla puntata de "Le Iene". Gli inviati di Italia1 hanno, infatti, messo in piedi uno scherzo la bella showgirl.

Nei giorni scorsi la sorella di Belen si era lamentata con i suoi seguaci delle continue domande, anche molto private, sul suo compagno. "Vi leggo, mi avete rotto profondamente i maroni. Siete matti, non state bene col cervello", aveva tuonato, per poi dirsi infastidita dal fatto che i fan non si interessassero di lei ma solamente della sua relazione. Ma non solo: la Rodriguez aveva anche minacciato di abbandonare i social se la situazione si fosse protratta nello stesso modo.

"Le Iene" hanno, così, voluto stuzzicare la showgirl e dimostrarle che anche nella "vita reale" tutti sono interessati solo a Moser, complice dello scherzo. Entrati in un ristorante milanese per una cena romantica, la prima a infastidire Cecilia è una cameriera, che rivolge le sue attenzioni solo a Ignazio, ignorando completamente la fidanzata. Si passa poi al pizzaiolo del locale, che chiede una foto con lo staff solo al bel trentino. E ancora un fan, molto fanatico, che mentre la Rodriguez è sola al tavolo pone domande molto private sul conto di Moser. A far saltare definitivamente i nervi della showgirl è, però, una ragazza che finge di conoscere Ignazio e di averlo addirittura baciato.

A quel punto tra i due scoppia una lite che continua all'esterno del ristorante, dove Cecilia minaccia di chiamare la polizia se il fidanzato si fosse avvicinato a lei. Salvifico per Ignazio l'intervento dell'inviato de "Le Iene" che, in men che non si dica, cancella l'applicazione di Instagram dal cellulare della Rodriguez, sfidandola a stare 24 ore senza social. La showgirl ha accettato e vinto la sfida.