Cartoonito celebra Halloween con la nuova serie "Zouk"

Cartoonito celebra Halloween con una nuova spassosa serie all’insegna di stregoni, zucche, gatti neri, magia e tanto divertimento. A partire dal 1 novembre, tutti i giorni alle 18.30, approda in esclusiva prima tv "Zouk" , l’inedita serie tratta dalle seguitissime comic strip create da Serge Bloch e Nicolas Hubesch all’interno della rivista francese per ragazzi Les Belles Histoire. Protagonista è un'irresistibile streghetta. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Zouk ha 8 anni e conduce una vita all’apparenza ordinaria insieme ai suoi genitori, entrambi stregoni. Nonostante la sua giovane età sa esattamente cosa vuole: il suo grande cuore la spinge, infatti, ogni giorno ad aiutare le persone e a sistemare situazioni che richiedono il suo aiuto. Anche quando i suoi incantesimi non funzionano, non si scoraggia mai e continua a provare fino a trovare la soluzione corretta. Con il suo atteggiamento ottimista e sicuro, sa che per avere successo non può aver paura di sbagliare.

La mamma di Zouk è una "strega in carriera" con un lavoro molto importante che spesso la porta in giro per il mondo. Il papà è esattamente il tipo di padre che ognuno sogna: gentile, divertente, premuroso ma iperprotettivo. È uno stregone-inventore di successo in una grande fabbrica di stregoneria.

Guidata dalle migliori intenzioni, la piccola Zouk vuole rendere il mondo un posto migliore usando i suoi poteri magici. Bastano solo poche parole per lanciare un incantesimo e la piccola streghetta non sempre si rende conto delle cause e degli effetti che possono provocare le sue magie. Ogni volta che cerca di risolvere un problema, i primi due tentativi sono spesso la causa di esilaranti disavventure ma al terzo tentativo, facendo la giusta rima e grazie anche all’aiuto dei suoi inseparabili amici Amleto, Zucca e Jojo, riuscirà a risolvere la situazione.

La magia ha un ruolo fondamentale nella serie, rappresentando un’occasione per imparare. Infatti, attraverso l’uso corretto delle formule magiche i bambini sono stimolati nel collegare le parole ai relativi oggetti/azioni in modo divertente e attraverso gag esilaranti. "Zouck" è una serie allegra e spensierata, capace di conquistare i più piccoli grazie all’interattività, il divertimento e il giusto mix di umorismo.