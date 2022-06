Carmen Russo omaggia Raffaella Carrà con il "Tuca Tuca Remix"

Era un'Italia molto diversa quella del 1971, data in cui durante "Canzonissima", la regina della tv e Enzo Paolo Turchi rivoluzionarono letteralmente il sabato sera televisivo e magnetizzarono il Paese intero con il "Tuca Tuca". Ora quel fascino sensuale e divertente rivive in chiave remix interpretato da Carmen Russo. Amica, ammiratrice, complice di Raffaella; Carmen Russo rivitalizza il tormentone apparso per la prima volta in bianco e nero e rende omaggio a una artista indimenticabile.

"Sono sempre stata una grande ammiratrice di Raffaella Carrà - ha raccontato la Russo -. Ho avuto il piacere di conoscerla grazie a Enzo Paolo e proprio per questo, abbiamo deciso di farle questo omaggio insieme. Lei

è il mio idolo

, è la donna della televisione, forte, emancipata, colei che è riuscita ad andare oltre il suo essere donna, fino a diventare una star internazionale. Poter omaggiare la regina della televisione italiana mi lusinga e ci coinvolge emotivamente tutti. L'idea di fare un 'Tuca Tuca Remix', nel rispetto dell'originale, è per me un grande onore. Spero che questo revival in chiave disco diventi virale e che tutti i giovanissimi possano condividere la magia delle mosse e note del 'Tuca Tuca'".

Carmen Russo nasce a Genova. Da adolescente vince il concorso di Miss Liguria e poi comincia la sua gavetta nel mondo dello spettacolo. Da lì arrivano i primi contratti importanti e negli anni 80 inizia così a lavorare nel cinema. Tra i suoi

lavori più famosi

rientrano molti varietà come "Drive In", "Grand Hotel", "Risatissima", "Domenica In", "Stelle sull’acqua", "Un fantastico tragico venerdì", ma anche il programma spagnolo "Vip Noche" con Ricky Martin, Julio Iglesias, Luis Miguel, e in Sud America il "Festival di Acapulco", come ospite internazionale.

Ha inciso diversi dischi, ricordiamo Le canzoni del Drive In, Macho Mambo, Stars on donna. Con grande successo, e una vittoria in Spagna, ha partecipato a tre edizioni dell'"Isola dei Famosi", e ad altri reality come "Il Grande Fratello". Carmen si è

sposata con il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi

, conosciuto in occasione della tournée dello show estivo "Carmen Russo Show", collaborando poi nel varietà "Drive In".

Non poteva mancare il videoclip, che Tgcom24 mostra in esclusiva, a una "canzone televisiva" come questa; impresa ardua, brillantemente riuscita con la complicità di un esilarante Enzo Paolo Turchi coprotagonista e regista del video. Il ballerino e coreografo accompagna Carmen Russo in godibili scenette davanti ad alcuni dei monumenti più rappresentativi della nostra penisola, riproponendo le mosse leggendarie del "Tuca Tuca". Lo scenario fantastico è quello del Ristorante & Musica "Frontemare" di Rimini e dell'

Italia in Miniatura

, ambientazione già protagonista nel 1978, in cui la Raffa nazionale girava proprio a Italia in Miniatura la sigla di "Ma che Sera"... Un omaggio nell'omaggio per una canzone che potrebbe diventare virale come all'epoca.