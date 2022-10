Cara Delevingne, per la sua docuserie segue un corso di masturbazione

Come si intuisce dal titolo si tratterà di una docuserie alla scoperta del mondo del sesso. E nel suo ruolo di Cicerone la Delevingne dovrà essere più che preparata sulla materia. Per questo, come ha raccontato durante un'intervista, si sta documentando e ha partecipato anche un seminario-corso sulla masturbazione. Una prova meno semplice del previsto perché l'attrice si è trovata in forte imbarazzo: "Mi sono sentita una puritana".

E dire che Cara Delevingne non è una donna che si sente facilmente in imbarazzo. Almeno così credeva lei stessa. "Penso di essere una ragazza piuttosto alla moda, giovane, cool, che accetta qualsiasi cosa, ma mi sono detta: 'Scusa cosa? Scusa, no, assolutamente no, non lo farò!" ha detto lei al MipCom2022. Ma cosa è successo di così forte? La Delevingne ha partecipato a un seminario sulla masturbazione e si è presentata come una brava studentessa, con il taccuino per prendere appunti convinta di partecipare a una classica lezione.

In realtà il seminario era molto poco teorico e molto pratico. "Invece, c'era un tappetino da ginnastica in pelle rosa sul pavimento - ha spiegato Cara -, con sei persone che dicevano: 'Bene, togliti le mutande. Questo è il lubrificante'". Sgomento, panico e una certezza: non si sarebbe mai masturbata davanti (o meglio insieme) a un gruppo di sconosciuti. Non lo avrebbe mai fatto. Ma questo non le ha impedito di partecipare comunque al seminario. "Ho fatto comunque tutto ciò che mi faceva sentire a mio agio".

Nella docuserie "Planet Sex" la Delevingne si mette in gioco alla ricerca di risposte sulla sessualità umana a 360 gradi. In ogni episodio condividerà le proprie esperienze personali cercando di spingersi il più in là possibile per esplorare il mondo del sesso. Ma anche per lei ci sono dei limiti...