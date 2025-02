Canale 5, nello Speciale Tg5 "Chalamet & Dylan, Forever Young"

Anna Praderio ha raccolto le voci dei suoi fan adoranti e di Timothée Chalamet, idolo della GenZ, ammirato per il suo talento e il suo fascino bohémien e scapigliato, candidato come miglior attore per la sua prova nel film di James Mangold. Nel biopic, Chalamet suona la chitarra e l’armonica e interpreta dal vivo, in presa diretta, diciassette canzoni del premio Nobel della Letteratura, che appartengono alla memoria collettiva.