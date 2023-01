Su Canale 5 la storia di "Sissi" arriva al gran finale

Va infatti in onda mercoledì 4 gennaio, in prima serata, l' ultima puntata della seconda stagione della serie dedicata alla leggendaria sovrana e firmata Sven Bohse per RTL. Una serie che ha dato una nuova immagine a quella che può essere considerata la più grande influencer del suo tempo (e oltre), intramontabile icona di bellezza e irrequietezza.

La serie trasmessa da Canale 5 ha confermato ancora una volta l'amore che il pubblico ha per questo straordinario personaggio senza tempo. In quest'ultimo episodio l'amore matto e disperatissimo tra Sissi e Franz, con qualche digressione della prima per il fascinoso Conte Gyula Andrássy, vede l’Imperatore partire in guerra contro la Prussia. Sissi rimane quindi da sola, a governare, accanto all’assai odiosa suocera. Per la giovane Sovrana sono tempi duri e difficili...

Andrássy, intanto, riesce a convincere i ribelli a non appoggiare Bismarck ma, nonostante ciò, gli austriaci non reggono l'urto prussiano e, a peggiorare le cose, si scatena un’epidemia di colera... Sissi, di sua iniziativa, incontra Bismarck per tentare di convincerlo a trovare una soluzione pacifica, ma serve a poco. Gli austriaci vengono sconfitti e Franz ordina la ritirata. La guerra è perduta. Franz torna, ferito nel fisico e nell'anima, dal fronte. E, convinto della sua infedeltà, manda Sissi in Ungheria, con pieni poteri per poter concedere al popolo un libero parlamento e una costituzione. La Dieta approva la proposta, ma solo a condizione che Franz venga proclamato Re d'Ungheria, indossando la corona di Stefano: nessuno, però, sa dove questa si trovi, tranne il leader dei ribelli Ödön Körtek. L’uomo è in prigione ed è malato di colera: sarà Sissi a incontrarlo e persuaderlo a rivelare il segreto. Ma è proprio così che l’Imperatrice, contagiata, si troverà in fin di vita. Franz, pazzo di dolore, corre da lei...