Canale 5 leader negli ascolti, prima rete italiana dell'intera giornata

Questo gradimento del pubblico si concretizza sia in Day time (leadership quotidiana dalle 8.40 del mattino alle 20.00 della sera con una media del 17,9% di share) sia in Prima serata grazie a "Striscia la notizia" e al successo di programmi come "C’è posta per te", "Ciao Darwin", "Uomini e donne: la scelta", "Chi vuol essere milionario?", "L’Isola dei famosi", "Live-Non è la d’Urso".



Da segnalare inoltre i risultati dell’innovativa linea di fiction in onda da metà febbraio su Canale 5: grazie al nuovo linguaggio e al nuovo stile narrativo, sia "Non mentire" che "Il silenzio dell’acqua" hanno registrato ottimi ascolti oltre ad aver raccolto riscontri di critica molto positivi.



Arrivati a metà stagione Primavera 2019 devono ancora esordire prodotti di punta come "Amici" e "Grande Fratello", oltre a programmi completamente nuovi come "All togheter now" e al ritorno di un classico della rete che sarà annunciato a breve. Al via anche "Lontano da te", inedita fiction di standard europeo frutto della coproduzione con Mediaset España, e l’attesa serie "L’Amore strappato" con Sabrina Ferilli, legata alla più stretta attualità e tratta da una storia vera. Una nuova offerta che arricchirà ulteriormente la proposta televisiva della rete ora in testa al gradimento del pubblico.