Domenica 11 ottobre alle 9.50

Su Canale 5 in diretta da Assisi la Santa Messa in memoria di San Carlo Acutis

La celebrazione, nel 20° anniversario della scomparsa di Acutis, si terrà nel Santuario della Spogliazione della Chiesa di Santa Maria Maggiore

09 Ott 2026 - 13:10
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Domenica 11 ottobre, dalle 9.50, Canale 5 trasmetterà, in diretta da Assisi, la Santa Messa in memoria di San Carlo Acutis, nel 20° anniversario della sua scomparsa.

La celebrazione, presieduta dal Cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, si terrà nel Santuario della Spogliazione della Chiesa di Santa Maria Maggiore, luogo in cui riposano le spoglie mortali di Carlo Acutis, e rappresenta uno degli appuntamenti centrali dei quattro giorni di eventi che Assisi dedica alla sua memoria.

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In collegamento da Assisi, Safiria Leccese accompagnerà il pubblico nell’attesa della celebrazione, raccontando il percorso spirituale di Carlo, la sua attività di evangelizzazione e la sua profonda devozione all’Eucaristia. Una testimonianza di fede che, per la sua autenticità e la sua straordinaria attualità, continua a parlare a giovani e adulti in tutto il mondo. Al termine della Santa Messa, la giornalista raccoglierà commenti e testimonianze dei fedeli presenti ad Assisi.

Dopo il grande successo di pubblico del film tv “Il mio nome è Carlo”, trasmesso lo scorso 27 settembre e disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity, e dello speciale del Tg5 “Il Santo Millennial”, con la Santa Messa da Assisi Canale 5 prosegue il percorso editoriale dedicato alla figura e alla testimonianza di San Carlo Acutis.

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