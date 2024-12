Su Canale 5 Federica Panicucci conduce la 32esima edizione del "Concerto di Natale"

Il richiamo alla solidarietà sarà ancora una volta affidato a Missioni Don Bosco. Questa edizione vuole dare visibilità e contribuire fattivamente a sostenere i progetti dei Missionari Salesiani che rischiano la vita ogni giorno per tutelare i bambini, soprattutto nei paesi dove i loro diritti sono violati quotidianamente, come la Nigeria e l’Ucraina in questi anni di guerra.

I telespettatori possono sostenere questo progetto attraverso una donazione al numero solidale 45594 (numero attivo fino al 2 gennaio 2025).