Mentre il crac della quarta banca americana si annunciava come il più grande nella storia delle bancarotte mondiali, Ennio Doris saliva sul palco di Palazzo di Mezzanotte che ospita la Borsa di Milano, per far un annuncio destinato a entrare nella storia della finanza. In prima fila, la moglie Lina Tombolato e i figli Massimo e Sara.