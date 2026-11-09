Su Canale 5 in esclusiva il concerto di Giorgia

Davanti a un palazzetto tutto esaurito, Giorgia - accompagnata da una band di undici elementi, dà vita a uno spettacolo che alterna energia pop, momenti di grande intensità ed emozioni. Dalle atmosfere più energiche alle interpretazioni più emozionanti che hanno segnato la sua carriera, la cantante romana ripercorre alcune delle tappe più importanti della sua storia musicale attraverso brani come Gocce di memoria, Di sole e d’azzurro, Come saprei, E poi, Il mio giorno migliore, Vivi davvero e l’ultimo lavoro Parafulmini (brano più trasmesso in radio della settimana), passando per hit come La Cura Per Me, certificato doppio platino, che ha superato i 180 milioni di stream globali diventando il secondo singolo più venduto del 2025.