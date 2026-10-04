Giorgia chiude due anni di tour con un sold out all'Unipol Dome di Milano

Sabato sera, Giorgia ha chiuso due anni di tour - oltre 40 date in tutta Italia e 290mila biglietti venduti - con un sold out all'Unipol Dome di Milano. In oltre due ore e mezzo di concerto, la cantante, una delle voci più amate del panorama italiano, ha interpretato i successi più recenti e le grandi hit che hanno segnato i suoi oltre 30 anni di carriera. Sul palco insieme a Giorgia anche tre ospiti speciali: Annalisa, Emma e Irama. Il viaggio live ha ispirato anche i brani contenuti in "G+1", una nuova versione dell'album "G" con l'aggiunta di alcuni inediti e versioni live, che uscirà il 16 ottobre.
Ad accompagnare Giorgia sul palco Sonny T. (basso/chitarra), Mike Scott (chitarra), Mylious Johnson (batteria), Gian Luca Ballarin (piano/tastiere), Fabio Visocchi (tastiere), Diana Winter (corista), Andrea Faustini (corista), Valentina Sgarbossa (archi-violoncello), Adriana Marino (archi-violino), Alessio Cavalazzi (archi-violino), Matteo Lipari (archi-viola).
"G+1"
Tra gli inediti contenuti in "G+1" anche il nuovo singolo "Parafulmini". Oltre a nuovi brani e versioni live, nel disco saranno presenti tutti i brani di "G", album certificato oro, che contiene tra gli altri "La cura per me", certificato doppio platino, che ha superato i 180 milioni di stream globali diventando il secondo singolo più venduto del 2025, e "Golpe", che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche Airplay Radio Generale, Italiana e Airplay TV, è stato il più alto debutto femminile della classifica radio del 2025 ed è anche il primo caso dell'anno di un'artista donna alla prima posizione nel primo giorno di programmazione ufficiale.