Giorgia chiude due anni di tour con un sold out all'Unipol Dome di Milano

Sabato sera, Giorgia ha chiuso due anni di tour - oltre 40 date in tutta Italia e 290mila biglietti venduti - con un sold out all'Unipol Dome di Milano. In oltre due ore e mezzo di concerto, la cantante, una delle voci più amate del panorama italiano, ha interpretato i successi più recenti e le grandi hit che hanno segnato i suoi oltre 30 anni di carriera. Sul palco insieme a Giorgia anche tre ospiti speciali: Annalisa, Emma e Irama. Il viaggio live ha ispirato anche i brani contenuti in "G+1", una nuova versione dell'album "G" con l'aggiunta di alcuni inediti e versioni live, che uscirà il 16 ottobre.