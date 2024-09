Su Canale 5 il concerto-evento “Annalisa Tutti in Arena”

Giovedì 5 settembre, in esclusiva e in prime-time su Canale 5, va in onda “Annalisa Tutti in Arena”, il concerto-evento all’insegna della grande musica con le immagini del primo live completamente sold out della cantautrice all’Arena di Verona tenutosi il 14 maggio. Una serata speciale ricca di sorprese che regalerà al pubblico momenti inediti ed emozionanti con i più grandi successi di Annalisa. Ospiti con lei sul palco alcuni nomi della musica italiana come Elisa, Giorgia, Tananai, Irama ed Ernia.