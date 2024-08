Per il 'buen ritiro' spera di tornare al paesino ligure in cui è cresciuta, dove per un po' potrà smettere i panni di regina del pop. "Mi piacerebbe tornare più spesso a Carcare, il paesino di 5mila abitanti dove sono cresciuta, per vedere i miei amici storici. Ogni volta è bello: siamo legati, lì sono solo Annalisa e basta, faccio cose di tutti i giorni, come andare al bar e fare aperitivo con loro, andare a prendere il caffè vestita male, in totale serenità… a nessuno, lì, frega niente di me, ed è appagante", ha ammesso la cantante.