Su Canale 5 "Amore + Iva" spettacolo dei record di Checco Zalone

“Amore+Iva” è scritto da Luca Medici con Sergio Rubino e Antonio Iammarino. È prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta. Lo spettacolo teatrale è andato in scena in diciassette regioni e trentotto città italiane: tra queste, Milano, con ben 21 date al Teatro degli Arcimboldi e 50mila spettatori, 14 a Roma, 25.000 spettatori al Teatro Brancaccio e 2 all’Arena di Verona con oltre 20mila spettatori. Lo spettacolo ha anche varcato i confini nazionali con 3 date in Svizzera. In totale ha rappresentato 111 repliche tutte sold out con 350mila biglietti venduti.