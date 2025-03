Can Yaman è "Il Turco", la nuova miniserie arriva su Canale 5

Nel period-drama è centrale l’interpretazione di Greta Ferro (Gloria), e corale e internazionale il resto del cast artistico: Will Kemp ("Girlfriends' Guide to Divorce"); Kieran O'Reilly ("Vikings"), David Nykl ("Stargate: Atlantis"); Slavko Sobin ("Django", "Kaos"); Magnus Samuelsson ("The Last Kingdom"). Nel cast produttivo, di rilievo la presenza di alcuni professionisti italiani: Carlo Poggioli ("The Young Pope", "The New Pope", "Parthenope") si occupa dei costumi; Marco Torresin (Queer), della direzione creativa; Domenico Sica (Emmy per "Roma"; "I Medici"), delle scenografie.