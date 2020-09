Cala il sipario su "Al passo con i Kardashian": il reality di famiglia chiude dopo 14 anni

Il reality "Al passo con i Kardashian" va in pensione. La prossima stagione in onda a inizio 2021 sarà l’ultima "dopo 14 anni, 20 stagioni, centinaia di episodi e innumerevoli spin-off": lo hanno annunciato sui social con un messaggio congiunto i membri della famiglia e protagonisti dello show iniziato nel 2007. Il messaggio è infatti firmato dalla mamma Kris Jenner, dalle figlie Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner e da Scott Disick (l’ex marito di Kourtney).

"È con il cuore pesante che abbiamo preso la difficile decisione come famiglia di dire addio a Keeping Up With The Kardashians", hanno scritto tutti i membri della famiglia in una dichiarazione congiunta. E tutti insieme hanno salutato il pubblico ringraziandolo per il seguito "nei periodi felici e tristi, nella felicità e nelle lacrime".

Sui social Kim Kardashian ha riconosciuto come il reality familiare abbia "cambiato la nostra vita per sempre", sottolineando poi: "Questo spettacolo ci ha resi ciò che siamo e sarò per sempre in debito con tutti coloro che hanno avuto un ruolo nel plasmare le nostre carriere e cambiare per sempre le nostre vite".

"Al passo con i Kardashian" ha debuttato nel 2007 trasformando la famiglia Kardashian-Jenner in superstar internazionali con un impero multimediale che comprende di linee di abbigliamento, aziende di cosmetici, app.

