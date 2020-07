Kanye West delirante chiede il divorzio da Kim, ma lei lo difende: "Soffre di disturbo bipolare"

Confuse, contraddittorie, sconclusionate. Le dichiarazioni via Twitter e non solo di Kanye West, dopo l'annuncio di volersi candidare alle presidenziali Usa contro Trump, rasentano ormai il delirio. E dopo la confessione di aver pensato al divorzio da Kim Kardashian, perché lo vorrebbe ricoverare, è proprio la moglie a entrare in scena in sua difesa con un lungo post sulle sue storie di Instagram: "Kanye è bipolare... È una persona brillante ma complicata".

La reality star di "Keeping Up with the Kardashians" ha voluto spiegare le reali ragioni, che si nascondono dietro al comportamento così ambiguo del marito, dopo il comizio in Carolina del Sud e la raffica di tweet sconnessi di Kanye West. Non ultimo quello in cui il rapper ha raccontato che la moglie stava tentando di farlo ricoverare con l’aiuto di alcuni medici e l'approvazione della suocera Kris Jenner. O quello in cui le accusava di "supremazia bianca" per aver pubblicato una dichiarazione senza il suo permesso, per arrivare a quello, poi cancellato, in cui ha confessato di aver cercato di divorziare da Kim.

Ed è proprio lei, che nelle sue storie di Instagram scrive un lungo post in difesa del marito: "Come molti di voi sanno Kanye ha un disturbo bipolare e chiunque lo abbia o viva con persone che ne sono afflitte sa come sia tutto difficile e complicato...Non ne ho mai parlato pubblicamente per tutelare i nostri figli...Ma oggi sento che devo affrontare il tema a causa dello stigma e delle idee sbagliate sulla salute mentale".

Poi aggiunge: "Oltre alle pressioni di essere un artista e un uomo di colore, Kanye, che ha sofferto la dolorosa perdita di sua madre, deve affrontare anche la pressione e l’isolamento accentuati dal suo disturbo bipolare. Quelli che sono vicini a Kanye conoscono il suo cuore e capiscono che le sue parole alcune volte non si allineano con le sue intenzioni", dice la secondogenita della famiglia più spiata d’America che dichiara di voler porre l'attenzione sull’importanza di prendersi cura di quelli con malattie mentali.

"Vivere con il disturbo bipolare non diminuisce o invalida i suoi sogni e le sue idee creative", spiega Kim Kardashian West chiedendo per la sua famiglia ai media e al pubblico "la grazie, la compassione ed empatia per superare il loro momento difficile..."

