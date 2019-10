"Caduta Libera", il coming out del nuovo campione Diego

Nuova svolta a "Caduta Libera", dove nel corso della puntata in onda domenica 27 ottobre Gabriele Giorgio ha perso lo scettro del campione dopo aver vinto una somma totale di 316mila euro. L'ultimo testa a testa è stato particolarmente emozionante e prima della domanda decisiva legata agli attori principali del celebre film "Taxi Driver", è andato in scena il coming out dello sfidante Diego.

Facendosi trovare preparato in merito al Parco Nazionale del Gargano, il concorrente spiega: "Ho il fidanzato pugliese, poi. Figuriamoci". Immediata la risposta di Gerry Scotti: "Sei forte Diego, lo sapevamo". Subito dopo, Diego ha conquistato il centro dello studio diventando il nuovo campione del programma.