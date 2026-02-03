"Caduta libera", il campione Federico vince 95mila euro
Il concorrente è riuscito a risolvere il gioco "Sei Vincente" e aggiudicarsi il montepremi della serata
© Da video
Il campione Federico martedì 2 febbraio ha trionfato al gioco finale a "Caduta Libera" e si è così aggiudicato un montepremi di 95mila euro. Durante la puntata del quiz, condotto da Max Giusti affiancato da Isobel Fetiye Kinnear ballerina finalista di "Amici", il concorrente di 37 anni ha mantenuto il titolo di campione superando il gioco finale "Sei Vincente".
Decisiva la domanda "La verità sul caso Harry Quebert è un romanzo giallo del 2012 scritto da...?" a cui il concorrente ha risposto correttamente Joël Dicker. Sommando le vincite delle scorse puntate il campione ha così raggiunto un montepremi totale di 215.500 euro.