"Caduta libera", il campione Federico vince 95mila euro

Il campione Federico martedì 2 febbraio ha trionfato al gioco finale a "Caduta Libera" e si è così aggiudicato un montepremi di 95mila euro. Durante la puntata del quiz, condotto da Max Giusti affiancato da Isobel Fetiye Kinnear ballerina finalista di "Amici", il concorrente di 37 anni ha mantenuto il titolo di campione superando il gioco finale "Sei Vincente".