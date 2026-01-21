"Caduta Libera", Federico vince 57mila euro al "Sei vincente"

Dopo essersi laureato campione per la sesta puntata, il concorrente è riuscito a risolvere il "Sei Vincente" e aggiudicarsi il montepremi della serata
© Da video
Nuova vittoria per il campione Federico, che a "Caduta Libera" ha risolto il gioco finale e si è così aggiudicato un montepremi di 57mila euro. Durante la puntata del quiz in onda martedì 20 gennaio su Canale 5, il concorrente di Fano, nelle Marche, ha mantenuto il titolo di campione per poi misurarsi nel gioco finale, il "Sei Vincente".
Qui ha dato prova, ancora una volta, delle sue abilità per risolvere correttamente gli ultimi quesiti, prima di lasciarsi andare alla gioia per la vittoria che lo porta a un montepremi totale di oltre 110mila euro. Nelle scorse puntate, infatti, il trentasettenne aveva già vinto 53.500 euro, ai quali adesso si somma la vincita ottenuta durante la sua sesta puntata da campione.