"Caduta Libera", Federico vince 57mila euro al "Sei vincente"

Nuova vittoria per il campione Federico, che a "Caduta Libera" ha risolto il gioco finale e si è così aggiudicato un montepremi di 57mila euro. Durante la puntata del quiz in onda martedì 20 gennaio su Canale 5, il concorrente di Fano, nelle Marche, ha mantenuto il titolo di campione per poi misurarsi nel gioco finale, il "Sei Vincente".

