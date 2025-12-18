"Caduta Libera", il campione Enrico trionfa ancora: vinti altri 52.500 euro

Il concorrente del game-show di Canale 5 arriva a un montepremi totale di 191mila euro
© Da video
A "Caduta Libera" va in onda un'altra puntata da incorniciare per il campione Enrico Villanova. Oltre a conservare il titolo per la ventiquattresima volta, il 36enne di Sernaglia della Battaglia è riuscito a rispondere correttamente al gioco finale e ad aggiudicarsi 52.500 euro. Un montepremi che va a sommarsi agli oltre 138mila euro già ottenuti nei giorni scorsi.
Dopo aver avuto la meglio nella prima parte del quiz, dove ha respinto i tentativi degli altri pretendenti, Enrico ha affrontato con estrema lucidità il "Sei vincente", riuscendo a dare solo nei secondi finali l'ultima risposta, quella decisiva.
"191mila euro vinti da Enrico qui da noi", ha commentato Max Giusti, con riferimento alla cifra totale raggiunta dal concorrente durante la sua esperienza a "Caduta Libera".