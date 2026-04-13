"Caduta libera", eletto il Campionissimo 2026: ecco chi è

"Sono contentissimo, questa è la vittoria più bella", ha commentato a caldo Riccardo dopo la consegna ufficiale del trofeo da parte di Max Giusti e Isobel Kinnear. Per il giovane la sfida delle botole non è conclusa e prima dei saluti finali deve affrontare un ultimo gioco finale: in palio altri 15mila euro ad aggiungere al bottino fin qui conquistato.