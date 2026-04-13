"Caduta libera", eletto il Campionissimo 2026: ecco chi è
Riccardo Porta, 19 anni di Casatenovo (Lecco), si aggiudica un montepremi finale da 80mila euro
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La quattordicesima edizione di "Caduta libera" si è chiusa ieri, 12 aprile, con l'assegnazione del titolo di "Campionissimo" 2026. A vincere il torneo tra i concorrenti che più si sono distinti è stato Riccardo Porta, studente di 19 anni originario di Casatenovo (Lecco), che si è aggiudicato un montepremi complessivo da 80mila euro.
"Sono contentissimo, questa è la vittoria più bella", ha commentato a caldo Riccardo dopo la consegna ufficiale del trofeo da parte di Max Giusti e Isobel Kinnear. Per il giovane la sfida delle botole non è conclusa e prima dei saluti finali deve affrontare un ultimo gioco finale: in palio altri 15mila euro ad aggiungere al bottino fin qui conquistato.
Nei tre minuti a disposizione, il campione è chiamato a indovinare le sei definizioni. Prima dello scadere del tempo tuttavia risponde correttamente alle prime cinque e, dopo aver ringraziato tutti, cade nella botola. "Ringrazio tutti ma soprattutto Isobel con la quale ho condiviso un percorso bellissimo", è stato il congedo di Max Giusti che poi ricordando le 1.290 puntate del game show di Canale 5 ha annunciato: "Ripartiremo presto con la 1.291esima".