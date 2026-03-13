"Caduta Libera", la campionessa Barbara conquista 91mila euro
Al suo quinto tentativo, la concorrente è riuscita a risolvere il gioco finale aggiudicandosi il montepremi in palio
© Da video
A "Caduta Libera" la campionessa Barbara risolve il gioco finale e vince 91mila euro. Nel corso della puntata in onda giovedì 12 marzo su Canale 5, la concorrente di Rieti ha contrastato con pazienza e preparazione i tentativi degli altri pretendenti al titolo e per la quinta volta nella sua esperienza al game show si è presentata al "Sei vincente".
Dopo qualche incertezza iniziale, Barbara ha dato correttamente tutte le soluzioni necessarie per la scalata che l'ha condotta fino al montepremi accumulato nel corso della puntata, pari a 91mila euro.
Un traguardo festeggiato con grande emozione insieme a Max Giusti e a Isobel. "Voglio dedicare questa vittoria a mia madre, che mi sopporta da cinquantadue anni e a tutti i colleghi che mi hanno permesso di fare questa esperienza bellissima".