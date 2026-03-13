"Caduta Libera", la campionessa Barbara conquista 91mila euro

A "Caduta Libera" la campionessa Barbara risolve il gioco finale e vince 91mila euro. Nel corso della puntata in onda giovedì 12 marzo su Canale 5, la concorrente di Rieti ha contrastato con pazienza e preparazione i tentativi degli altri pretendenti al titolo e per la quinta volta nella sua esperienza al game show si è presentata al "Sei vincente".