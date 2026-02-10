"Caduta Libera", nuova vincita da 81mila euro per il campione Giovanni

Impiegato commerciale proveniente da Fano, Giovanni si è affermato campione di "Caduta Libera" durante la puntata del 5 febbraio e da allora si è sottoposto a diversi tentativi per arrivare alla vittoria finale. Indimenticabile il successo ottenuto il 9 febbraio, quando il 33enne si era aggiudicato 110mila euro. Con la nuova vincita, il montepremi accumulato sfiora i 200mila euro, diventando uno dei più ricchi di questa edizione del programma.