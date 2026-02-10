"Caduta Libera", nuova vincita da 81mila euro per il campione Giovanni
Il concorrente, che in precedenza aveva già accumulato più di 100mila euro, ha risolto il gioco finale aggiudicandosi il montepremi in palio
© Da video
Un'altra puntata ricca di emozioni per il campione di "Caduta Libera" Giovanni, che si aggiudica 81mila euro. Durante l'appuntamento del game show in onda mercoledì 18 febbraio, il concorrente ha dato ancora una volta prova delle sue abilità, prima nel superare gli sfidanti e poi nel risolvere il gioco finale del "Sei vincente", decisivo per la conquista del montepremi in palio.
Impiegato commerciale proveniente da Fano, Giovanni si è affermato campione di "Caduta Libera" durante la puntata del 5 febbraio e da allora si è sottoposto a diversi tentativi per arrivare alla vittoria finale. Indimenticabile il successo ottenuto il 9 febbraio, quando il 33enne si era aggiudicato 110mila euro. Con la nuova vincita, il montepremi accumulato sfiora i 200mila euro, diventando uno dei più ricchi di questa edizione del programma.