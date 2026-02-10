"Caduta Libera", il campione Giovanni vince 110mila euro
Al suo quinto tentativo, il concorrente è riuscito a risolvere il gioco finale e ad aggiudicarsi il montepremi
© Da video
Puntata da incorniciare a "Caduta Libera" per il campione Giovanni, capace di risolvere il gioco finale e vincere un montepremi pari a 110mila euro. Durante l'appuntamento in onda lunedì 9 febbraio su Canale 5, il campione ha nuovamente superato le sfide con gli altri concorrenti e si è ripresentato al "Sei Vincente" per tentare di portare a casa il bottino accumulato nella prima parte del game show.
Al suo quinto tentativo, il concorrente è riuscito a restare lucido e a trovare le soluzioni che l'hanno portato al successo, lasciandolo poi senza parole. Decisiva la parola Affusto, definizione data in risposta a "Struttura di supporto mobile o fissa su cui viene montato un cannone".
Subentrato alla campionessa Alessandra durante la puntata del 5 febbraio, Giovanni ha 33 anni, arriva da Fano ed è un impiegato commerciale.