"Caduta Libera", il campione Giovanni vince 110mila euro

Puntata da incorniciare a "Caduta Libera" per il campione Giovanni, capace di risolvere il gioco finale e vincere un montepremi pari a 110mila euro. Durante l'appuntamento in onda lunedì 9 febbraio su Canale 5, il campione ha nuovamente superato le sfide con gli altri concorrenti e si è ripresentato al "Sei Vincente" per tentare di portare a casa il bottino accumulato nella prima parte del game show.