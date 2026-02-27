A "Caduta Libera" il campione Riccardo vince 30mila euro. Durante l'appuntamento del game show in onda giovedì 26 febbraio su Canale 5, il diciannovenne ha mantenuto la lucidità necessaria per risolvere il gioco finale "Sei vincente", aggiudicandosi così il montepremi accumulato nel corso della puntata.



"Compriamo la macchina e poi vorrei viaggiare", ha commentato il giovane, visibilmente emozionato, quando Isobel Kinnear gli ha chiesto come avrebbe voluto utilizzare il premio appena conquistato.