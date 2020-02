“C’è posta per te”, Maria De Filippi contro la mamma omofoba: “Tua figlia si è innamorata”

Miriam è una giovane ragazza innamorata di una donna che chiede aiuto a “C’è posta per te” per riavvicinarsi alla madre Marcella. Quest’ultima, una volta saputa la sessualità di sua figlia, l’ha allontanata da quasi tre anni dicendole che si vergognava di lei e che non era normale. Miriam, però, non si è arresa e ha cercato più volte di riavvicinarsi a quella madre a cui tanto è affezionata e che l’ha cresciuta da sola. Così chiede aiuto a “C’è posta per te” e cercare così di farle capire che non si decide chi amare. Marcella, però, è risoluta e più volte ribadisce come: “Non cambierà mai idea. Mia figlia non è nata così, io non l’accetto” o come “l’uomo debba andare con la donna”. Maria De Filippi non reagisce molto bene a queste parole: “Tua figlia è andata dietro a quello che sentiva, si è innamorata”. La conduttrice cerca in tutti i modi di convincere la madre ad accettare sua figlia e la compagna, senza però riuscirci.