"C'è posta per te", Giulia Michelini si commuove per la storia di Marisa e Francesco

Non riesce a trattenere le lacrime e l'emozione Giulia Michelini, l'attrice protagonista della fortunata serie tv "Rosy Abate", ospite della seconda puntata di "C'è posta per te" per fare una sorpresa a Francesco.

A chiamarla è stata la moglie dell'uomo, Marisa, malata da dieci anni di sclerosi multipla, che vuole ringraziare il suo compagno di vita, grande fan dell'attrice, per esserle stato vicino negli anni della malattia.

"Ti devo tante cose" racconta Marisa, emozionata, davanti al marito che ha accettato l'invito di Maria De Filippi. La lettera che Francesco comincia a leggere è una vera e propria dichiarazione d'amore che emoziona tutto lo studio.

Poi il regalo: "Sono disposta a stare qui zitta e buona mentre tu stai per conoscere una che ti piace proprio tanto". Giulia Michelini entra di corsa e abbraccia l'uomo positivamente colpito dalla sorpresa. "Questa dichiarazione d’amore di Marisa è bellissima. Ti ha detto mille volte grazie. In quella lettera però ti sta chiedendo delle cose: che tu possa parlarle, che tu possa farla sentire utile”, è l'invito dell'attrice a Francesco.

"Mi devi promettere di aprirti e sfogarti con me, voglio essere compagna, amica e alleata come lo ero prima, voglio un rapporto di amore alla pari" la richiesta di Marisa a Francesco che replica "Non mi devi dire più grazie".