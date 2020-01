"C'è posta per te", il regalo di Antonio Banderas per la madre di Andrea e Saverio

Commozione e speranza nella storia che a "C'è posta per te" ha visto protagonisti la signora Marisa e l'attore spagnolo Antonio Banderas. A invitare la donna nello studio di Maria De Filippi è Andrea, figlio minore di Marisa, colpita dal grave lutto della perdita del marito.

L'obiettivo del giovane è far capire alla mamma che nonostante tutto c'è sempre una ragione per continuare a vivere. A darle la spinta per andare avanti non solo l'amore dei figli ma anche l'attore hollywoodiano, capace nella presentazione di aprirsi sulla sua vita privata: "Amo ancora tanto Melanie Griffith ma in modo diverso, abbiamo creato una nuova relazione che vada bene anche per i nostri figli" ha sottolineato Banderas prima di dare lo spazio alla storia di Marisa.

Un marito perso a 66 anni per un malore e da allora un lutto costante dal quale la donna non riesce a uscire. Appena giunta in studio un primo messaggio video la stupisce e la commuove: è Luana, la moglie del figlio Andrea che la ringrazia dell'accoglienza in famiglia.

Poi è proprio il figlio minore a parlare, dicendo alla madre che il vuoto dell'assenza del marito può e deve essere colmato dall'amore per i figli: per lui e per Saverio, il maggiore, che dalla platea raggiunge la madre.

Quindi il colpo di scena finale con l'arrivo di Banderas tra lo stupore della donna. "Sono qui grazie all'amore dei tuoi figli. So che è dura, anche io ho perso i genitori, parenti e amici troppo giovani" dice l'attore che incalza la donna.

"Vedo però una storia di speranza, le memorie di tuo marito sono dentro di te; hai tante belle cose intorno, ho parlato con i tuoi figli e loro hanno bisogno di te", continua Banderas che poi regala un profumo realizzato dalla sua azienda a Marisa e le dice: "Se dovessi andare in Sicilia e venirvi a trovare, cucineresti la pasta per me?".

Un concentrato di emozioni e affetto che smuove la donna e guarda al cambiamento, per tornare ad essere madre dopo il pesante lutto.