"C'è posta per te", Assunta prova a recuperare il rapporto con la figlia Emanuela

A "C'è posta per te", il people show di Maria De Dilippi, va in scena la storia di Assunta che tenta di riconciliarsi con la figlia Emanuela lasciata alla nonna quando aveva solo tre mesi. "Mi manchi amore mio, ho sbagliato nella mia via e ti chiedo perdono. Amati come una mamma ama i suoi figli, per favore dammi una possibilità" chiede in lacrime Assunta a sua figlia.

Nel corso della loro vita, le due donne non sono mai riuscite ad avere un rapporto. "Avevo 11 anni quando l'ho vista per la prima volta. Ogni volta che la incontravo mi parlava male di nonna - racconta Emanuela, oggi trentenne, a Maria De Filippi - Poi ci siamo perse. Ora quando mi capita di vederla vorrei scansarmi". Dopo aver espresso le sue emozioni e sensazioni nei confronti della madre, Emanuela sceglie di non aprire la busta. Assunta, delusa, ringrazia la padrona di casa che le suggerisce di "non mollare".