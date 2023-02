"C'è posta per te", Luciana Littizzetto fa da cupido ad Alessia Marcuzzi, Zerbi, Alessandra Celentano e Tommaso Zorzi

Luciana Littizzetto è l'ospite d'onore di Maria De Filippi a "C'è posta per te". La comica torinese ha deciso di mandare il suo invito a quattro vip single: Alessia Marcuzzi, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Tommaso Zorzi. Le prime single a entrare nello studio di Canale 5 sono Alessandra Celentano e Alessia Marcuzzi. Per loro l'ospite d'onore ha selezionato dei possibili pretendenti. Poco dopo, entrano in studio anche Tommaso Zorzi e Rudy Zerbi.

Il primo pretendente a entrare in studio è un ballerino di 75 anni di nome Antonio, perfetto per Alessandra Celentano. "Alza la gamba di 90 gradi. Figurati il resto!", ha esordito scherzosamente Luciana Littizzetto. Il secondo pretendente è Tony, un impresario di pompe funebri di Caserta, ed è l'uomo scelto per Alessia Marcuzzi. "I cassamortari ti mancano!" Ha puntualizzato la comica alla conduttrice di "Boomerissima". Per Tommaso Zorzi, invece, c'è Carlos, modello e personal trainer, che senza perder tempo, comunica le sue misure all'influencer. C'è un uomo anche per Rudy Zerbi, Leandro commesso vichingo. "Hai provato con le donne e non è andata bene. Diventa fluido!" Ha suggerito la Littizzetto al professore di canto di "Amici". La busta si apre e parte un ballo collettivo sulle note dell'ultimo singolo di Shakira. Il cassamortaro tira fuori un portachiavi a forma di bara, mentre il pretendente di Zerbi lo porta via in braccio.