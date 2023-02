"C'è posta per te", Michele prova a riconquistare la fidanzata Rossella

Il ragazzo ha deciso di fare un gesto eclatante perché certo che la sua ex lo ami ancora . I due, che si vedrebbero ancora ma di nascosto dalla famiglia di Rossella, sarebbero arrivati ai ferri corti per via della situazione economica e dei rapporti "mal gestiti" con l'ex moglie di lui.

A "C'è posta per te" Rossella racconta a Maria De Filippi di aver vissuto per tre anni una vita impegnata tra casa e lavoro, anche nei weekend quando spesso teneva i figli di Michele. "A me ha detto che ti avrebbe fatto diventare madre e ti avrebbe sposata con i suoi tempi" ha aggiunto Maria mentre mostra alla ragazza i moduli che Michele è andato a prendere per il matrimonio in Comune.

La conduttrice invita la ragazza a non chiudere definitivamente, ma ad appurare da vicino se il cambiamento sia reale. "Tra me e te c'è stata una forte intimità, c'era amore. Pensaci bene, se davvero mi ami come mi hai detto, non chiudere" ha concluso Michele. Rossella, che fino all'ultimo sembrava intenzionata a chiudere la busta, spinta anche dalla sorella Dora, si lascia convincere e riabbraccia finalmente Michele.