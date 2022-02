"C'è posta per te", Marika sorprende il marito con l'aiuto di Raoul Bova

Ospite della sesta puntata di "C'è posta per te", Raoul Bova va in soccorso della 21enne Marika, che vuole fare una sorpresa a Salvatore, marito e padre delle sue due figlie. Il ragazzo dice di sentirsi un fallito perché non riesce a trovare un lavoro stabile, mentre la dolce metà vuole fargli sapere che per lei è l'uomo migliore del mondo.

"Non ti voglio più vedere infelice. Sei il mio grande amore e non ti cambierei per nulla al mondo", dice la ragazza, prima di lasciar spazio a Maria De Filippi, alla lettera d'amore e dell'entrata in scena dell'attore romano.

"Talvolta abbiamo una concezione sbagliata di essere uomo. È vero che significa lavorare per i nostri figli, ma significa anche proteggerli e dargli felicità", dice Bova, che porta con sé diversi regali, tra cui l'iscrizione per i bambini a un asilo.