"C'è Posta per Te", Bonucci e Chiellini sono il regalo di Carla a Stefano che ha perso sua moglie

Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, i due difensori della Juventus, sono il regalo di Stefano da parte di Carla, mamma di sua moglie Francesca che oggi non c'è più. Accompagnata da Mariella, madre di Stefano, la donna ringrazia il ragazzo per aver sostenuto la figlia durante gli anni bui della malattia che l'hanno vista andare via a soli 27 anni. Non appena si apre la busta è Carla a dedicare a Stefano dolci parole: "Io e la tua mamma siamo qui per dirti che ammiriamo la tua straordinaria capacità di amare. La forza e la dedizione con le quali ti abbiamo visto agire per tre dolorosissimi anni fanno di te un uomo semplicemente straordinario".

A continuare poi il messaggio è Maria De Filippi che tra le mani stringe la lettera scritta da Carla, mamma di Francesca. "Caro Stefano, per me come è giusto che sia inizialmente eri solo il ragazzo di mia figlia, un po’ timido e riservato, che ha frequentato casa nostra per lo più in occasione di feste e ricorrenze. Tutto è cambiato quando è arrivata la tragica notizia che ha sconvolto le nostre vite, i nostri rapporti si sono intensificati. Hai sopportato la sofferenza come nessuno al mondo. Hai sacrificato la tua vita senza se e senza ma, facendoti carico dei guai della tua fidanzata, la mia amata bambina. La donna che sei riuscito a portare all'altare realizzando il suo sogno mentre lei era costretta a vivere un incubo. Ti prometto affetto e protezione per il tempo che avremo".

Poco dopo dalle scale dello studio scendono Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci con una sola scarpetta da calcio, due magliette e un piccolo mappamondo: "Ti abbiamo portato la scarpa sinistra, la destra devi venire a prenderla tu allo Juventus Stadium. E quando poi ci saranno migliori condizioni nel mondo per poter viaggiare, scegli una meta, crediamo sia una buona occasione per ripartire".

"È una di quelle promesse che ho fatto Francesca – replica Stefano – è stata lei a dirmi, prima che andasse via, di girare il mondo per farglielo guardare con i miei occhi. Grazie davvero".