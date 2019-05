Busta misteriosa a “Domenica Live” per Serena Rutelli: è il fratello mai conosciuto

Non viene aperta a “Domenica Live” la busta misteriosa arrivata a Barbara d’Urso e indirizzata a Serena Rutelli, che si trova nella casa del “Grande Fratello”. Dopo aver deciso di non incontrare la sua madre biologica, la figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli potrebbe ricevere una nuova sorpresa.



Ad aver scritto la nuova missiva sarebbe il fratello che Serena non ha mai conosciuto. La conduttrice del reality show ha chiesto ai genitori, per rispetto, se può procedere a mostrare la lettera alla ragazza. Serena nella casa ha detto proprio in questi giorni: “So di avere dei fratelli e vorrei conoscerli”. Il contenuto della busta sarà rivelato a lei durante la puntata serale del “Grande Fratello”.