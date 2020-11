Buon compleanno Miriana Trevisan, la showgirl compie 48 anni

Buon compleanno Miriana Miriana Trevisan Trevisan . La showgirl, nata a Napoli il 7 novembre 1972, spegne 48 candeline. La sua carriera televisiva è iniziata da giovanissima quando viene scelta come una delle ragazze di "Non è la Rai", programma cult al quale prende parte dal 1991 al 1993. L'anno successivo, nel 1994, viene invece scelta come velina di Striscia la Notizia su Canale 5 mentre nel1995 affianca il Gabibbo nella conduzione di " Paperissima Sprint" . Tra i tanti programmi che la vedono protagonista ci sono anche "La Corrida", "L'Italia del Giro" e "La ruota della fortuna" . showgirl, nata a Napoli il 7 novembre 1972, spegne 48 candeline. La sua carriera televisiva è iniziata da giovanissima quando viene scelta come una delle ragazze di cult al quale prende parte dal 1991 al 1993. L’anno successivo, nel 1994, viene invece scelta come velina diGabibboPaperissima

C'è poi la parentesi reality show che nel 2007 vede partecipare alla quinta edizione de "L'isola dei famosi" : arrivata in finale si classifica al quarto posto. Per quanto riguarda la vita privata la bella Miriana si dichiara oggi singolo ma ha alle spalle un matrimonio di dieci anni con il cantante Pacifico Settembre (in arte Pago), sposato nel 2003 e dal quale si è separato nel 2013. In occasione del suo compleanno , rivediamola Miriana in un divertente striptease con Antonella Elia .