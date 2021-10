Buon compleanno Eleonora Giorgi: eccola cantante a "Popcorn"

Tanti auguri a Elonora Giorgi, che il 21 ottobre compie 68 anni. Sex-symbol per eccellenza degli anni Settanta, l'attrice e regista romana debutta come attrice protagonista nel 1973 in "Storia di una monaca di clausura", diretta da Domenico Paolella.

Dopo alcuni film sexy, inizia a ricoprire ruoli drammatici (per esempio, nei film "L'Agnese va a morire" di Giuliano Montaldo e "Cuore di cane" di Alberto Lattuada), quindi si dedica alla commedia, spesso in coppia con importanti interpreti della commedia all'italiana degli anni Ottanta. In particolare Renato Pozzetto, Johnny Dorelli, Adriano Celentano e Carlo Verdone, con cui ottiene il David di Donatello grazie alla sua performance in "Borotalco".

Ex moglie di Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro, nel giorno del suo compleanno la rivediamo in una rara versione cantante, a "Popcorn" del 1981.