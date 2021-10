Auguri Riccardo Fogli: riascoltiamolo a "Superclassifica Show" 1982

Tanti auguri a Riccardo Fogli, che il 21 ottobre compie 74 anni. Nato a Pontedera, in provincia di Pisa, il 21 ottobre 1947, Riccardo Fogli è stato per diversi anni frontman e bassista dei Pooh, da cui si è allontanato nel 1973 per intraprendere la carriera da solista. Questa ha raggiunto il suo apice nei primi anni Ottanta, quando, nel 1982, ha vinto il Festival di Sanremo con "Storie di tutti i giorni".

Nel 2016 è avvenuto il ritorno nei Pooh, con i quali è tornato a suonare a 43 anni di distanza dall’ultima volta. Nel 2018, in particolare, si è ripresentato al Festival di Sanremo in coppia con Roby Facchinetti, portando in gara il brano "Il segreto del tempo".

Nel giorno del suo compleanno lo rivediamo cantare "Storie di tutti i giorni" a "Superclassifica Show" del 1982.