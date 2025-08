Brandi Glanville resta sfigurata in viso: ha usato la crema depilatoria per uccidere un parassita

Nel video ha scherzato: "So di essere attraente", e poi: "Buona notizia, non devi più spendere un sacco di soldi in peeling e laser". Brandi Glanville si è riferita al parassita chiamandolo "Caroline", un possibile riferimento alla sua rivale di "Real Housewives" Caroline Manzo. Nel gennaio 2023, Manzo aveva accusato Glanville di violenza sessuale durante le riprese. Questo ha portato entrambe ad abbandonare il set in Marocco di "The Real Housewives Ultimate Girls Trip". È stato anche lì che Glanville aveva precedentemente affermato di aver contratto il parassita. Glanville ha negato tutte le accuse mosse da Manzo contro di lei, definendole assurde. Nel suo video su TikTok, Glanville afferma che il Nair è riuscito a spostare il parassita in una parte diversa del suo viso dopo l'applicazione. "Il Nair è la fonte della giovinezza, l'ho capito", ha detto. "Ma ho esagerato".