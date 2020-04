Brad Pitt "esperto" meteorologo: le sue previsioni in uno show online

John Krasinski, attore al cinema in "A Quiet Place" o in tv in "Jack Ryan" e "The Office". è chiuso in casa con la moglie Emily Blunt e le loro due figlie piccole, seguendo le regole per l'emergenza sanitaria del coronavirus negli Stati Uniti. Durante questa reclusione domestica ha cercato di aiutare ad alleggerire la tensione generale. inventandosi lo show online "Some Good News", una specie di notiziario con solo buon notizie e tutto ciò che accade di positivo in questo periodo. Nell'ultima edizione c'è stato anche un breve e divertente intervento di Brad Pitt, nei panni di un esperto del meteo poco affidabile...