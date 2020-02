Brad Pitt non si è presentato ai Bafta: ecco perché...

La famiglia prima di tutto. Brad Pitt non ha avuto esitazioni e invece che prendere l'aereo che lo avrebbe portato a Londra per ritirare il Bafta come Miglior attore non protagonista per il suo ruolo in "C’era una volta... a Hollywood", ha preferito restare in America e incontrare il figlio Maddox.. .

Confermato fino a pochi giorni prima della premiazione l'attore ha disdetto all'improvviso lasciando a Margot Robbie l'onere/onore di ritirare il premio:"Family obligation" l'unica motivazione offerta. I media non hanno perso tempo e hanno subito sguinzagliato i loro informatori per scoprire dove si trovasse il bel Brad. Mistero svelato.

Stando a "The Sun" e "The Mirror" il figlio Maddox, che studia in Corea all’Università di Yonsey e con il quale Pitt ha da anni un rapporto difficile, gli avrebbe dato una chance di incontrarlo per parlare essendo tornato per qualche giorno a Los Angeles. L'attore non se l'è fatto ripetere due volte



"Un amico della star di Hollywood ha riferito al tabloid inglese: "Brad farebbe qualsiasi cosa per per riparare la sua relazione con Maddox. Essere padre è la cosa più importante per lui. Maddox è lontano, all’università e così, quando Brad ha saputo che sarebbe stato a casa e che era disposto a parlargli, ha cancellato il viaggio in Gran Bretagna!