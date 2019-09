Maddox Jolie-Pitt non vede papà Brad da tempo: "Con lui succeda quel che succeda..."

Diversa la situazione con la madre, che lo ha appena accompagnato, non senza qualche lacrima, alla Yonsei University in Corea del Sud, dove studierà biotecnologie.

Brad Pitt, che con l'ex moglie condivide anche altri 5 figli Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 13, Vivienne, 11 e Knox, 11, non commenta le affermazioni del figlio maggiore e vola in Giappone, per promuovere il suo nuovo film, già presentato a Venezia.



L'attore, stando a fonti vicine citate da "Metro" sarebbe sempre stato fiducioso in una risoluzione dei problemi con il ragazzo. Ma non sembra dello stesso avviso Maddox, che, alla domanda se fosse finita tra lui e il padre, ha risposto con un vago: "Beh, qualunque cosa deve accadere, accadrà..." e su una possibile visita di papà Brad in Corea ha aggiunto altrettanto vagamente e per nulla turbato: "Non so che cosa succederà"...

Su una reunion di famiglia c'è poco da sperare insomma.