Boing, per i 30 anni di "Jurassic Park" nuovi episodi di "Jurassic World - Nuove avventure"

La serie

La serie segue un gruppo di sei ragazzi - Darius, Brooklyn, Sammy, Kenji, Ben e Yasmina - scelti per un'esperienza irripetibile in un nuovo campo d'avventura sul lato opposto di Isla Nublar, chiamato il Campo Cretaceo. Quando i dinosauri devastano l'isola seminando il caos, i giovani campeggiatori rimangono bloccati. Incapaci di raggiungere il mondo esterno, dovranno diventare amici e unire le forze se vogliono sopravvivere! Tra tunnel sotterranei e laboratori segreti dove nuovi dinosauri stanno per essere creati, il mistero e l’avventura sono all’ordine del giorno.