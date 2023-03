Su Boing arriva la terza stagione di "Lego Masters Australia"

A condurre questa nuovissima edizione di "Lego Masters Australia" tornerà Hamish Blake accompagnato da Ryan "The Brickman" McNaught in qualità di giudice che sarà chiamato a valutare le incredibili creazioni dei più talentuosi costruttori australiani.

La sfida

Le squadre in gara si sfideranno così nella costruzione dei progetti più disparati come l’esplosione di un castello, un’opera in grado di bloccare il traffico ferroviario, animali fantastici, un mondo all’interno di una sfera di neve e molti altri, per aggiudicarsi un ricchissimo premio finale e l’ambito trofeo Lego Masters Australia.