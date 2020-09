Body Shaming, la denuncia di Eliana Michelazzo: "Hanno taroccato la foto del mio lato B"

"Ho ritoccato leggermente la mia foto, levigando qualcosa, questo lo posso ammettere ma quello non è il mio corpo". Eliana Michelazzo a "Pomeriggio Cinque" parla della foto pubblicata da Dagospia in cui appare in maniera molto diversa rispetto ai propri profili social.



"Hanno taroccato quella foto, aggiungendo la cellulite e ingrossando la mia corporatura", ha spiegato l'ex agente di Pamela Prati in collegamento dalla sua abitazione dove è in isolamento dopo esser risultata positiva al Covid. Eliana Michelazzo sostiene che quello scatto sia stato camuffato in peggio: "Chi mi conosce sa che il mio corpo non è quello, mi sembra eccessivo quello che mi è stato fatto".