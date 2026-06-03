Bill Cosby, oggi 88enne, continua a respingere tutte le accuse mosse da Motsinger e quelle presentate da altre donne nel corso degli anni. La sua difesa ha sostenuto che il risarcimento sia eccessivo e non sostenibile economicamente, sottolineando come una parte significativa del patrimonio sia diminuita negli ultimi anni.

In una deposizione, l’ex attore ha dichiarato di non lavorare da oltre un decennio a causa delle controversie giudiziarie e di aver visto il proprio patrimonio ridursi in modo drastico. La sua squadra legale ha inoltre sostenuto che la componente punitiva del risarcimento sarebbe sproporzionata rispetto alla sua attuale situazione economica.