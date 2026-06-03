Bill Cosby dovrà pagare un maxi risarcimento per un'aggressione sessuale di 50 anni fa
È stata confermata la decisione della giuria che aveva ritenuto responsabile l'attore per le accuse mosse da Donna Motsinger, oggi 84enne, e che negli anni Settanta lavorava come cameriera in un locale frequentato da celebrità
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Un nuovo tentativo di ribaltare la maxi-condanna civile da quasi 60 milioni di dollari si è concluso senza successo per Bill Cosby. Un giudice della contea di Los Angeles ha infatti respinto la richiesta dell’ex attore di ottenere un nuovo processo, confermando la decisione della giuria che lo aveva ritenuto responsabile in sede civile per le accuse mosse da Donna Motsinger e condonnandolo a un super risarcimento.
Nel provvedimento firmato il 29 maggio dal giudice Bradley S. Phillips, viene stabilito che la difesa di Cosby non è riuscita a dimostrare alcuna irregolarità tale da compromettere l’equità del procedimento. Il magistrato ha inoltre sottolineato come le prove presentate fossero sufficienti a sostenere il verdetto della giuria, che aveva già riconosciuto la responsabilità dell’ex star televisiva.
Il verdetto civile e le accuse di Donna Motsinger
La cifra complessiva di 59,25 milioni di dollari è il risultato della somma di tre voci distinte stabilite dalla giuria nel verdetto civile.
In primo luogo, sono stati riconosciuti 17,5 milioni di dollari per i danni non economici già subiti dalla querelante, legati in particolare alla sofferenza psicologica. A questi si aggiungono 1,75 milioni di dollari per i danni futuri, cioè il dolore e le conseguenze emotive previste nel tempo.
Infine, la giuria ha disposto ulteriori 40 milioni di dollari a titolo di danni punitivi, una somma pensata per sanzionare la condotta ritenuta particolarmente grave e scoraggiare comportamenti analoghi. La somma di queste tre componenti porta al totale di 59,25 milioni di dollari confermato dal tribunale.
La causa era stata avviata nel 2023 da Donna Motsinger, oggi 84enne, grazie a una normativa della California che ha temporaneamente riaperto finestre legali per vecchie denunce di violenza sessuale. Nei documenti depositati in tribunale, la donna ha raccontato di aver conosciuto Cosby negli anni Settanta mentre lavorava come cameriera in un locale frequentato da celebrità a Sausalito, San Francisco, per poi essere invitata a uno spettacolo del comico ex volto dei Robinson.
Le ricostruzioni dell’episodio e la testimonianza in aula
Secondo l’accusa, l’attore l’avrebbe accompagnata a bordo di una limousine, offrendole del vino e successivamente una sostanza che lei avrebbe scambiato per un semplice antidolorifico. Poco dopo avrebbe iniziato a sentirsi male fino a perdere i sensi, venendo poi riportata in auto da persone vicine a Cosby.
Nel ricorso si legge che la donna ricorderebbe soltanto "lampi di luce" prima di risvegliarsi nella propria abitazione mezza nuda. Durante il processo civile, i giurati hanno ascoltato testimonianze sulle presunte violenze e sull’impatto psicologico che Motsinger sostiene di aver subito per decenni, oltre ad altri elementi relativi ad accuse analoghe mosse contro Cosby nel corso degli anni.
La decisione della giuria e le reazioni della vittima
La giuria ha accolto la ricostruzione della querelante, stabilendo il risarcimento complessivo vicino ai 60 milioni di dollari. La decisione è stata accolta da Motsinger come una forma di riconoscimento atteso da tempo, secondo quanto dichiarato dai suoi legali.
L’avvocato della donna ha sottolineato come il verdetto rappresenti un messaggio più ampio, ribadendo che fama e potere non possono costituire una protezione contro le accuse di abuso. Inoltre, il team legale ha evidenziato l’importanza delle norme che consentono alle vittime di ottenere giustizia anche a distanza di molti anni dai fatti contestati.
La posizione di Bill Cosby e il nodo delle finanze
Bill Cosby, oggi 88enne, continua a respingere tutte le accuse mosse da Motsinger e quelle presentate da altre donne nel corso degli anni. La sua difesa ha sostenuto che il risarcimento sia eccessivo e non sostenibile economicamente, sottolineando come una parte significativa del patrimonio sia diminuita negli ultimi anni.
In una deposizione, l’ex attore ha dichiarato di non lavorare da oltre un decennio a causa delle controversie giudiziarie e di aver visto il proprio patrimonio ridursi in modo drastico. La sua squadra legale ha inoltre sostenuto che la componente punitiva del risarcimento sarebbe sproporzionata rispetto alla sua attuale situazione economica.
Il patrimonio di Cosby e le possibili ripercussioni
Le stime fornite dalla parte civile indicano però una situazione molto diversa, con un patrimonio che potrebbe aggirarsi intorno ai 128 milioni di dollari. Secondo diverse fonti, gran parte della ricchezza dell’ex comico sarebbe legata a investimenti immobiliari, collezioni d’arte e introiti residui della sua lunga carriera televisiva.
Negli anni '90 Cosby era considerato tra gli uomini più ricchi d’America, con un patrimonio stimato di oltre 300 milioni di dollari. Tra le proprietà si contano una villa storica in Pennsylvania, una residenza a New York e diversi immobili di pregio, alcuni dei quali recentemente messi in vendita o coinvolti in operazioni finanziarie.
Un lungo capitolo giudiziario ancora aperto
Con il rigetto della richiesta di un nuovo processo da parte del giudice Phillips, la posizione dell’ex star resta invariata: la condanna civile da 59,25 milioni di dollari rimane pienamente valida.